الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل مساعدات أمنية بقيمة 6.5 مليار دولار منذ أكتوبر

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" صباح اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ 7 أكتوبر، وتم تحويل نصفها تقريباً في مايو. جاءت هذه المعلومات بعد مناقشات بين وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولين أمريكيين في واشنطن، على خلفية انتقادات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإدارة بايدن بتأخير شحنات الأسلحة.

خلال زيارته للولايات المتحدة، التقى غالانت بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض، حيث شكر إدارة بايدن قائلاً: "لدينا أهداف مشتركة، وأحياناً نختلف حول سبل تحقيقها، لكننا نحل النزاعات بطريقة مشتركة". وأكد غالانت أن اللقاءات حققت تقدماً كبيراً وأزالت العوائق في مسألة التجهيز والتسليح.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو في فيديو إن "تأخير شحنات الأسلحة أمر غير مقبول"، مما دفع المتحدثة باسم البيت الأبيض للرد بأن الإدارة تواصل فحص الشحنات وأن الشحنات الأخرى ظلت دون تغيير. وأكد نتنياهو تقديره لدعم الولايات المتحدة، لكنه أوضح أنه كان من الضروري التعبير عن القلق علناً لحل المشكلة.

وزير الأمن الإسرائيلي غالانت أشار إلى أهمية الدعم الأمريكي، مؤكداً أن "أعدائنا وأصدقائنا يراقبون قوة الشراكة بيننا". وأكد على ضرورة حل الخلافات بسرعة لتحقيق الأهداف المشتركة وإضعاف الأعداء.