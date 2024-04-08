تقرير : ايران لن ترد على هجوم ضد القنصلية في دمشق إن تم التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

نقلت ايران اليوم رسالة الى الولايات المتحدة مفادها إنها في حال نجحت أن تفرض على إسرائيل وقف إطلاق نار في غزة، لن ترد على الهجوم على الاعتداء على السفارة في دمشق واغتيال المسؤول الإيراني جاء وففا لما نقله موقع "جادة ايران" نقلا عن مسؤول ديبلوماسي مطلع. في المقابل أفادت شبكة الميادين أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صرح مهدد أن "الأيام القادمة ستكون صعبة بالنسبة إلى إسرائيل".

المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أجاب في مؤتمر صحافي حول الرسالة التي بعثتها ايران عن موضوع وقف إطلاق النار وفي رد لم ينف ولم يؤكد. وبعدها بعث رسالة إلى الإيرانيين مشددا :"إن كنتم جديين حيال موضوع وقف إطلاق النار، فلتمارسوا ضغوطا على حماس".

من جانبه أوضح وزير الخارجية الإيراني خلال اجتماعه مع نظيره السوري في دمشق إنه "سيتم التعامل مع إسرائيل بالشكل المناسب فيما يتعلق بالهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق"، ووفقا لما ورد في شبكة الميادين أكد اللهيان أن "الهجوم على القنصلية دليل واضح على أن النظام ينتهك القانون الدولي". وبعدها أوضح للوزير السوري أن ايران :"تعتبر أمن سوريا هو أمن ايران نفسها". وزعم أن رئيس الحكومة نتنياهو "يقترب من إنهاءه منصبه".