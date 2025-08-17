إسرائيل :شاحنة تقتحم حاجز التفتيش وتتوجه نحو المتظاهرين في كابلان | فيديو

قد يعجبك أيضًا -

وقعت حادثة غير عادية اليوم (الأحد) عند تقاطع كابلان/دافنشي في تل أبيب عندما اخترقت شاحنة نقطة تفتيش وتوجهت نحو المتظاهرين من أجل المختطفين من مجتمع نير عوز.

nir oz spokeman

تُحيي إسرائيل اليوم ذكرى مرور 681 يومًا على الحرب، ولا يزال 49 رجلاً وامرأة مختطفين قيد الاحتجاز لدى حماس. استجاب مئات الآلاف من الإسرائيليين - آلاف الشركات والمطاعم والهيئات من مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي - لدعوة "مقر العائلات" للإفراج عن المختطفين، وانضموا إلى يوم الإضراب مطالبين بعودة جميع المختطفين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب.

.

إلى جانب مواقع الاحتجاج المعروفة في مفترق كابلان وطريق أيالون، أُقيمت احتجاجات في مفترقات وطرق رئيسية في شمال وجنوب البلاد، وفي الوقت نفسه، تظاهرات أمام منازل أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة الإسرائيلية. حتى الآن هناك 32 معتقلاً بسبب خرق النظام وإغلاق الطرق.