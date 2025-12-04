"سأجتاز الحدود المصرية من أجلكم": مشتبه بالتجسس لصالح ايران

أعلن الشاباك والشرطة صباح اليوم (الخميس) أنهما اعتقلا مواطنًا من أشكلون جنوب إسرائيل يبلغ من العمر 37 عامًا، أقام خلال عدة أشهر علاقة مع جهات استخباراتية إيرانية. سيتم تقديم لائحة اتهام ضده خلال الساعات القريبة.

أمير مالكا، المشتبه به في القضية، كتب لمشغّله الإيراني: "سأجتاز من أجلك الحدود إلى مصر". بالمجموع، جمع في جيبه 4,225 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، لدى مالكا سجل جنائي غني يتضمن إدانات بجرائم مخدرات وعنف، وقد قضى بالفعل عقوبة سجن فعلية عن بعضها.

بالإضافة إلى ذلك، في إطار تحقيق أجراه الشاباك والوحدة المركزية (يمار) القدس، تبيّن أن مالكا طُلب منه من قبل الإيرانيين تنفيذ مهام مختلفة وكان على تواصل معهم. تم اعتقاله خلال شهر نوفمبر\تشرين ثاني الماضي.

يأتي هذا الحدث في ظل حوار يديره الشاباك مع السلطة المحلية، بهدف رفع الوعي العام حول مخاطر إجراء تواصل مع جهات إيرانية، في ظل تعدد محاولات تجنيد إسرائيليين. وقد نشر رئيس بلدية بات يام مؤخرًا مقطع فيديو غير اعتيادي، حذر فيه السكان من "الوصول الإيراني"، وأضاف أن هناك خشية من أن العشرات قد وقعوا في الفخ.

أفاد تسفيكا بروت لاحقًا لقناة i24NEWS أنه خلال 24 ساعة من نشر بيانه، تلقى حوالي 10 توجهات من سكان أبلغوا عن اتصال مع جهات إيرانية.