ما قصة مدرج هبوط الطائرات الغامض في جزيرة سقطرى اليمنية؟

يقترب مسار إقلاع غامض للطائرات تم بناؤه على جزيرة نائية في اليمن من الاكتمال، وذلك وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس.

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وقد يوفر مهبط الطائرات في جزيرة عبد الكوري منطقة هبوط مركزية للعمليات العسكرية التي تقوم بدوريات في هذا الممر المائي. وقد يكون ذلك مفيدًا وعمليا لأن الشحن التجاري عبر الخليج والبحر الأحمر - وهو طريق رئيسي لشحنات البضائع والطاقة إلى أوروبا - قد انخفض إلى النصف بسبب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. كما عرفت المنطقة تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.

وذكر التقرير أن مدرج الهبوط على ما يبدو بني من قبل الإمارات، والتي يشتبه بأنها تحاول منذ فترة طويلة بتوسيع وجودها العسكري في المنطقة وكانت دعمت الحرب الذي تقودها السعودية ضد الحوثيين.

جزيرة عبد الكوري هي إحدى الجزر اليمنية وتعتبر ثاني أكبر جزيرة في أرخبيل سقطرى. يوجد فيها ميناء متواضع وتكثر فيها شجرة دم الأخوين (دم العنقاء).