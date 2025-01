ما قصة مدرج هبوط الطائرات الغامض في جزيرة سقطرى اليمنية؟

يقترب مسار إقلاع غامض للطائرات تم بناؤه على جزيرة نائية في اليمن من الاكتمال، وذلك وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس.

