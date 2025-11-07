إسرائيل: مشروع الموازنة لعام 2026 يكشف: خطوات جذرية لتحسين كفاءة الأمن والمزايا التشغيلية التي قد تتأثر

كشف مشروع ميزانية الدفاع لعام 2026، الذي حصلت عليه i24NEWS، اليوم الجمعة، عن خطوات جذرية لتحسين كفاءة الأمن والمزايا التشغيلية التي قد تتأثر، بما في ذلك إلغاء الإجازات التشغيلية ومراجعة رواتب الموظفين الدائمين، ومن بين أمور أخرى، يُقترح تشكيل لجنة لدراسة مسألة المعاشات التقاعدية.

وينص مشروع الميزانية على ضرورة دراسة مقارنة ظروف عمل الموظفين الدائمين مع ظروف عمل القطاع العام، إلى جانب مراجعة متجددة لظروف رواتب الجنود، ومن أبرز هذه الخطوات اقتراح إلغاء الإجازات التشغيلية، ابتداءً من يناير/كانون المقبل، وهي إحدى المزايا التي تُمنح منذ سنوات للموظفين الدائمين والجنود في الجيش الإسرائيلي. كما يُقترح تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمعالجة مسألة المعاشات التقاعدية، التي لا تزال تُثير جدلاً عاماً بسبب تكلفتها الباهظة على خزينة الدولة..

الجدير بالذكر أن المقترحات لا تزال في شكل مسودة، ومن المتوقع أن تثير نقاشا حيويا بين وزارة المالية ومؤسسة الدفاع.