خشية من حدث أمني: استدعاء طائرات حربية لمرافقة طائرة "ويز اير" قبل هبوطها في بن غوريون

أُطلقت طائرات مقاتلة ظهر اليوم الأحد لاعتراض طائرة ركاب تابعة لشركة ويز إير، كانت في طريقها للهبوط في مطار بن غوريون، وذلك على خلفية اشتباه بحدث أمني على متنها، قبل أن يتبيّن لاحقاً عدم وجود تهديد فعلي.

والطائرة المعنية هي رحلة W95310 القادمة من لندن إلى تل أبيب. وبعد فحص المعطيات الأمنية، أُزيل الاشتباه، وهبطت الطائرة بسلام في مطار بن غوريون، حيث انتظر عناصر من الشرطة الركاب عقب نزولهم من الطائرة.

ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق، فيما أفادت تقارير بأن أحد الركاب أبلغ عن ملاحظة أمر مريب على شاشة هاتف أحد المسافرين، بينما تحدثت روايات أخرى عن تلقي راكبين “رسالة تهديد”. ولم تؤكد الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل هذه الروايات.

من جهتها، قالت سلطة المطارات في بيان: “على خلفية الاشتباه بسلوك غير اعتيادي على متن الطائرة، تصرفت قوات الأمن وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. انتهى الحدث، وهبطت الطائرة بسلام، وتبيّن عدم وقوع أي حادث أمني حقيقي”.

ويُعد هذا الحادث استثنائياً، وقد فُتح تحقيق لتحديد أسبابه والوقوف على ملابساته.