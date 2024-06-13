استطلاع: ارتفاع نسبة رضا الفلسطينيين عن حماس والسنوار

بعد 251 من الحرب في غزة، قال 73 في المئة من الفلسطينيين إنهم يؤيدون قرار حركة حماس بشن هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل (57 في المئة بين سكان غزة)، وفقًا لآخر استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع نسبة الرضا عن حماس والسنوار مقارنة باستطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر. وتظل حماس هي الحزب السياسي الأكثر دعما حيث انخفض التأييد لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى 12 في المئة.

4 من كل 5 فلسطينيين يقولون إن أحد أفراد أسرهم إما قُتل أو أصيب.

أما بالنسبة لليوم التالي للحرب، فإن أقل من نصف سكان غزة يتوقعون فوز حماس بالحرب والبقاء في السلطة في قطاع غزة، فيما 75 في المئة يرفضون نشر قوة عربية مشتركة لحفظ السلام في القطاع.

وبحسب الاستطلاع قال 65 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعارضون حل الدولتين (على الرغم من زيادة بنسبة 30في المئة بين سكان غزة منذ الاستطلاع الأخير). 63 في المئة يؤيدون المقاومة المسلحة.