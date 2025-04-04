الولايات المتحدة تنقل بطاريات صواريخ "باتريوت" من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

أفادت تقارير إعلامية آسيوية، اليوم الجمعة بأنه سيتم نقل بطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية الأمريكية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، وسط تكهنات حول عمل عسكري محتمل ضد البرنامج النووي الإيراني وتصعيد عمليات القصف على جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، قد هدد، الأحد المنصرم، "بقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي"، وقد نقلت الولايات المتحدة طائرات حربية إضافية إلى المنطقة.

وذكرت التقارير أن واشنطن وسيول اتفقتا مؤخرًا على النشر الجزئي لصواريخ باتريوت ذات القدرة المتقدمة 3 لمدة "أشهر"، فيما يُعتقد أنه أول حالة معروفة تتعلق بنقل أصول القوات الأمريكية في كوريا (USFK) إلى الشرق الأوسط.

في السنوات الأخيرة، تخلت إيران إلى حد كبير عن ادعاء تخصيب اليورانيوم لبرنامج مدني للطاقة الذرية، حيث تشير التقارير إلى أنها تتأرجح على حافة الهاوية النووية. تعتقد إسرائيل أن إيران النووية تُمثل تهديدًا وجوديًا خطيرًا، يتماشى مع معاداة السامية الإبادة التي يتسم بها خطاب الجمهورية الإسلامية المعادي لإسرائيل. بعد انتخاب ترامب، المعروف بتشدده تجاه إيران، ازداد احتمال شن هجوم أمريكي إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية بشكل حاد.