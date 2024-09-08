قتل ثلاثة موظفين إسرائيليين بسنوات الخمسين من عمرهم اليوم الأحد جراء عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي الحدودي (الملك حسين) بين إسرائيل والأردن القريب من مدينة أريحا في منطقة الأغوار. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المهاجم وصل عن طريق الأردن بشاحنة تجاه المعبر، وخرج من شاحنته وبدأ إطلاق النار تجاه القوات التي كانت تقوم بحراسة المكان.

ووفقا لشهادات أولية، وصل السائق إلى المكان من الأردن تجاه العاملين في المعبر، واستهدف ثلاثة أشخاص وحاول الهرب وخلال ذلك تم تحييده من قبل عناصر الأمن في المعبر. وتم إغلاق المعبر حتى إشعار آخر. أعلنت الحكومة الأردنية "أن مسؤولين رسميين بدأوا التحقيق بحادث إطلاق النار في معبر اللنبي".

وذكر البيان الصادر عن نجمة داوود الحمراء أن المسعفين وصلوا للمكان مع القوة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي وأقروا وفاة ثلاثة رجال بسنوات الخمسين من عمرهم بعد تعرضهم لإطلاق نار في جسدهم.

وذكر البيان :"الحديث يدور عن حدث خطير جدا، رأينا ثلاثة رجال منبطحين وهم فاقدي الوعي بدون نبض ولا يتنفسون مع إصابات إطلاق نار في جسدهم، حاولنا مع القوة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي بإنعاشهم ، لكن اضطررنا لاحقا إلى الإعلان عن وفاتهم.

وقد وصلت إلى المكان فرق عديدة من القوى الأمنية قامت بتفتيش المكان بحثاً عن مزيد من المشتبه بهم، والتأكد من أن الشاحنة التي استقلها لا تحتوي على متفجرات.

هذا ورفعت العديد من البلدات الإسرائيلية القريبة في المنطقة حالة التأهب. يوجد في المعبر فريق مكون من مختلف قوات الأمن وعمال الحدود، وهناك مدنيون في المعبر يمرون من هناك طوال الوقت، ومن بينهم العديد من الفلسطينيين.