ما هي الدول التي عارضت تمديد عمل "الأونروا" لمدة 3 سنوات؟

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بتأييد 151 دولة لصالح التمديد، في حين عارضته 10 دول وامتنعت 14 دولة عن التصويت على تمديد عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة 3 سنوات إضافية، فيما امتنعت دول إثيوبيا، جنوب السودان، ألمانيا، إيطاليا، بلغاريا، التشيك، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاتفيا، مدغشقر، ميكرونيزيا، ناورو، ساموا، عن التصويت على القرار، وضمت قائمة الدول التي صوّتت ضد تمديد عمل وكالة الأونروا كلاً من: إسرائيل، الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، فيجي، المجر، مقدونيا الشمالية، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي، تونجا، وبالاو.

وقال مفوض وكالة "الأونروا" فيليب لازاريني على منصة"إكس": "أُحيي التصويت الجارف في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد ولايتنا"، وتابع "التصويت يمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة منذ عقود".

وأوضح لازاريني أنه يجب توفير الموارد اللازمة لـ"الأونروا" بعد موافقة الجمعية العامة على التجديد للوكالة، فاختتم قائلاً: "يجب الآن ترجمة هذا التصويت إلى التزامٍ حقيقي وموارد موازية لضمان تنفيذ مهامها على الوجه المطلوب".