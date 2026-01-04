ليلة من التصعيد: الاحتجاجات في إيران تتوسع، قتلى في عدة مدن

الاحتجاجات في إيران وصلت الليلة الماضية (السبت) إلى ذروتها، مع تقارير من مصادر إيرانية عن إطلاق نار حي باتجاه المتظاهرين، وحتى سقوط عدد من القتلى في المواجهات مع قوات إنفاذ القانون المحلية. وبحسب وكالة الأنباء AP، يبلغ عدد القتلى في الاحتجاجات حتى الآن 15، من بينهم أيضاً عناصر من الحرس الثوري.

قناة إيران إنترناشيونال، التي تقع في لندن وتعارض نظام الملالي، نشرت صباح اليوم أن عدداً من المتظاهرين قُتلوا وجُرحوا في مدينة مالكشاهي بمحافظة إيلام يوم السبت، فيما يبدو أنه أكثر قمع دموي للاحتجاجات حتى الآن.

قالت مصادر محلية إنه مع ازدياد عدد الجرحى، فإن المؤسسات الطبية تعاني من ضغط متزايد وتحتاج بشكل عاجل إلى إمدادات دم للاستمرار في علاج المصابين. وثيقة إضافية وصلت إلى القناة تظهر كشكًا للشرطة في مدينة مهلات بوسط إيران وقد أُضرم فيه النار مساء السبت.

تم توثيق طلاب في مدينة مشهد شمال شرق البلاد وهم يحرقون لافتة عليها صورة قائد الحرس الثوري الذي تم اغتياله عام 2020، قاسم سليماني.

المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، أصر يوم السبت على أنه "يجب وضع المتظاهرين عند حدهم" بعد أسبوع من الاحتجاجات التي هزت الجمهورية الإسلامية، مما منح على ما يبدو قوات الأمن الضوء الأخضر لقمع المظاهرات بقوة.

حتى رجال الدين في الدولة بدأوا لأول مرة بالتعبير عن معارضتهم للنظام في إيران على خلفية الاحتجاجات، وبشكل خاص ضد خامنئي. هذا يُعتبر تصعيدًا هامًا نظرًا لكون رجال الدين جزءًا لا يتجزأ من نظام "اية الله" في الدولة. فعلى سبيل المثال، نشر الواعظ مهدي أحمدي مقطع فيديو قال فيه: "خامنئي ليس زعيمنا، هو زعيم اليمنيين والفلسطينيين. أشعر أن قلبه معهم أكثر مما هو معنا. في كل سنة يُقتل 20 ألف شخص في هذه الطرقات، 20 ألف امرأة يُصبحن أرامل، آلاف الأطفال يُصبحون أيتامًا، لكن زعيمنا لا يتخذ موقفًا".