"مخاوف أردنية من إمكانية إغلاق معبر الكرامة وتعليق إدخال المساعدات لقطاع غزة"

على خلفية عملية إطلاق النار والطعن التي نفذها مهاجم أردني عند معبر الكرامة الخميس وإغلاق إسرائيل المعبر في أعقاب ذلك، تحدث المحلل السياسي الأردني عمر الرداد عن "مخاوف أردنية من امكانية إغلاق معبر الكرامة وتعليق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة" لمتابعة المداخلة كاملة.

جاءت تصريحات الرداد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله وقال إن :" لا توجد للاردن من ردود عسكرية وأمنية وإسرائيلية ، لكن يوجد لديه مخاوف من إغلاق جسر الكرامة وتعليق إدخال المساعدات الى غزة .. المنفذ هو عبد المطلب القيسي من مواليد عام 1968 وعمل كسائق لشاحنات قوافل الإغاثة منذ ثلاثة أشهر فقط .. ومن المبكر القول أن كان ينتمي لجهة تنظيمية أو كان مستقلا..".

وعلى صعيد متصل وفي أعقاب الهجوم الخميس في جسر الكرامة حيث وقع هجوم إطلاق نار وطعن أدى لمقتل جنديين إسرائيليين وإغلاق المعبر حتى إشعار آخر بعد وصول المهاجم على متن شاحنة مساعدات ،أفادت قناة المملكة الأردنية السبت أن المعبر سيفتح للمسافرين ابتداء من يوم غد الأحد، وسيبقى مغلقا أمام البضائع حتى إشعار آخر..

