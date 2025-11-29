مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS : قوات مقربة من الشرع متورطة بالهجوم ضد الجنود الإسرائيليين في بيت جن

بعد الحادث الخطير الذي وقع الليلة الماضية في بيت جن في سوريا، وجّهت إسرائيل رسائل صارمة للنظام السوري. صرّح مصدر أمني رفيع المستوى لقناة i24NEWS بأنّ قوات مرتبطة بالرئيس السوري ربما تكون متورطة في الحادث الذي أدى إلى إصابة 13 جنديًا من جيش الدفاع الإسرائيلي.

وحذر المصدر من أن الحادث يُثبت أن إسرائيل لا يمكنها السماح لأطراف معادية بالتمركز قرب حدودها، وأنّ سوريا غير مستقرة لدرجة تمنعها من التقدم بأيّ اتفاق أمني.

الأهم من ذلك: أن هذا التهديد يُعزز سبب قول إسرائيل إنها لا تستطيع الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها، وخاصة جبل الشيخ.

كما ذكرنا الأسبوع الماضي، فإن الاتفاق الأمني ​​الإسرائيلي السوري يبتعد أكثر فأكثر عن المنال وسط مطالب دمشق بانسحاب إسرائيلي كامل من المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ، على الرغم من الضغوط الأمريكية للمضي قدمًا.

أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لـ i24NEWS أن وتيرة المحادثات تباطأت بالفعل بعد تراجع ديرمر، وكانت إسرائيل واضحة: لا انسحاب كامل، وبالتأكيد ليس على مرحلة واحدة. اليوم، يبدو الاتفاق أبعد مما ذكرناه سابقًا.