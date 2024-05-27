السفيرة الإسرائيلية لدى دبلن: اعتراف أيرلندا بـ"الدولة الفلسطينية" يثير قلق المستثمرين الإسرائيليين

أعربت السفيرة الإسرائيلية لدى دبلن دانا إيرليش من أن الأزمة في العلاقات الثنائية الناجمة عن خطة أيرلندا للاعتراف ب،"الدولة الفلسطينية" تثير قلق المستثمرين الإسرائيليين في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات"، مؤكدة على أن"هناك الكثير من الإمكانات في علاقتنا الثنائية، سواء تعلق الأمر بالأمن السيبراني أو الرعاية الصحية أو تغير المناخ. وآمل أن تتاح لي الفرصة للاستمرار على هذا النحو".

وقالت دانا "إننا نتلقى المزيد والمزيد من المكالمات الهاتفية والمحادثات من الأشخاص المعنيين - سواء كانوا إسرائيليين يستثمرون في أيرلندا ويشعرون بالقلق بشأن استثماراتهم، أو إسرائيليين استقروا في أيرلندا في شركات تكنولوجيا مختلفة ويطلبون الانتقال إلى مكان آخر أو للعودة إلى إسرائيل".واضافت "أعتقد أن هذا يبعث برسالة خاطئة حول موقع ومركزية أيرلندا كمركز للتكنولوجيا، حيث يشعر المزيد والمزيد من الناس بالقلق بشأن الانتقال إلى أيرلندا. لا أعتقد أن هذه هي الرسالة التي تريد أيرلندا إرسالها إلى العالم. وأضافت: "وهذا ليس ما نريد رؤيته".

وفي حديثها في القدس، حيث أجرت مشاورات مع وزارة الخارجية بعد استدعائها احتجاجا، أعربت السفيرة دانا إيرليش عن أملها في العودة إلى أيرلندا، على الرغم من أنها اعتبرت أن "الحكومة الأيرلندية تقف إلى جانب الفلسطينيين ضد إسرائيل"مشيرة إلى أن "العديد من الأيرلنديين يتعاطفون مع إسرائيل خلف الكواليس”، وتابعت "مناخ العداء العام دفع الإسرائيليين إلى التشكيك في مكانتهم في أيرلندا - وهو تهديد لخدمات التكنولوجيا التي تمثل حصة الأسد من التجارة السنوية التي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار بين البلدين".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وجهت، الخميس المنصرم، توبيخا لسفراء أيرلندا وإسبانيا والنرويج، الخميس، في القدس، ردا على قرارات حكوماتهم الاعتراف بـطالدولة الفلسطينية"، وخلال اللقاء مع المدير العام لوزارة الخارجية يعقوب بليتشتين، تم عرض مقطع فيديو على السفراء صادر عن منتدى عائلات الرهائن.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية كوبي بليتشتين لبير أليغ سالفاج (النرويج)، وسونيا ماكجينيس (أيرلندا)، وآنا سولومون ( إسبانيا)."لقد تم استدعاؤكم للتوبيخ بعد أن اعترفت بلدانكم بالدولة الفلسطينية، وسوف نعرض لكم شريط فيديو لما فعلته حماس"