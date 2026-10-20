هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران كان وشيكًا خلال الأسابيع الماضية

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الثلاثاء) إلى استوديو القناة العبرية لإجراء مقابلة خاصة، وقال فيها إن هناك مؤشرات على أن إيران "قد تبادر إلى القيام بعمليات في الأيام القريبة في ميادين مختلفة". يوسي يهوشوع، المحلل العسكري في i24NEWS، تطرق إلى هذه التصريحات ، وكشف أنه خلال الأسابيع الأخيرة كانت إسرائيل والولايات المتحدة قريبتين من شن هجوم على إيران، لكن تم إيقاف الهجوم.

الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو على هجوم مشترك ضد إيران، بحيث إذا تم إحباط الهجوم - فقد تم وقفه أيضاً في الولايات المتحدة وأيضاً في إسرائيل. كما ذُكر، في الأسابيع الأخيرة تم رصد محاولات من جانب إيران لإحداث فوضى قبيل الانتخابات في إسرائيل، وكذلك قبيل انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.

الخشية حالياً في المنظومة الأمنية هي من سوء تقدير نتيجة عملية تخريبية إيرانية في المنطقة. في المنظومة الأمنية يدرسون كيفية الرد في حال تم التعرف على بصمة إيرانية في عملية ضد إسرائيل أو ممتلكات إسرائيلية في المنطقة، والاستنفار في إسرائيل عالٍ.

خلال الليل تم الإبلاغ أن رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو التقى أمس بوزير الحرب الأمريكي، بيت هيغست، أثناء زيارته للجنود الأمريكيين في قاعدة عوفدا جنوب البلاد، وهو أمر أكده هيغست. وشارك في اللقاء أيضًا وزير الأمن كاتس، رئيس مجلس الأمن القومي ومسؤولون كبار آخرون.