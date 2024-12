اجهزة الأمن الفلسطينية تغتال قائد كتيبة جنين

اندلعت مواجهات، صباح اليوم (السبت)، في مدينة جنين بين الأهالي والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وبحسب التقارير فإن خلفية الاشتباكات هي اغتيال يزيد الجعايصة أحد قادة "كتيبة جنين" المكونة من مسلحين من فصائل حماس والجهاد الإسلامي وفتح، على يد عناصر القوات الأمنية.

وفي التوثيق المنشور في وسائل الإعلام الفلسطينية، من بين أمور أخرى، يمكن سماع إطلاق نار كثيف ورؤية إطارات مشتعلة عند المفترقات والأحياء:

https://x.com/i/web/status/1867843722366648799