اجهزة الأمن الفلسطينية تغتال قائد كتيبة جنين

اندلعت مواجهات، صباح اليوم (السبت)، في مدينة جنين بين الأهالي والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وبحسب التقارير فإن خلفية الاشتباكات هي اغتيال يزيد الجعايصة أحد قادة "كتيبة جنين" المكونة من مسلحين من فصائل حماس والجهاد الإسلامي وفتح، على يد عناصر القوات الأمنية.

وفي التوثيق المنشور في وسائل الإعلام الفلسطينية، من بين أمور أخرى، يمكن سماع إطلاق نار كثيف ورؤية إطارات مشتعلة عند المفترقات والأحياء:

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وقال أنور راغب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية في تصريح صحفي إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من منع وقوع كارثة في مخيم جنين، بعد ضبط سيارة مفخخة أعدها خارجون عن القانون - لواء جنين". وكان من المفترض أن تنفجر السيارة بالقرب من المدنيين وعناصر الأمن، في إطار عمل إجرامي يذكرنا بطريقة داعش، وهو غريب عن قيمنا وأخلاقنا الفلسطينية، ويتناقض مع مسار نضالنا الوطني".

وأضاف أن "الأجهزة بدأت باتخاذ خطوات جديدة، وذلك ضمن جهود حفظ أمن المواطنين وإنهاء الفوضى في جنين"، مضيفا أن "الهدف من العملية هو إعادة مخيم جنين من سيطرة الخارجين على القانون. الذين يتدخلون في الحياة اليومية للمواطنين".

وأضاف وزعم أن "هؤلاء المخالفين للقانون يساعدون إسرائيل في تنفيذ خططها الرامية إلى تقويض السلطة الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حريته".

وبحسب قوله فإن هذه ليست المحاولة الأولى لهؤلاء الخارجين عن القانون للجوء إلى الأساليب المرتبطة بتنظيم داعش، إذ سبق لهم أن تمكنوا قبل أيام من تفجير سيارة مفخخة وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة مدنيين وأفراد الأمن. وختم قائلا: "مازلنا نقوم بواجبنا الوطني في حماية شعبنا، وضمان أمنه واستقراره، ولن نتسامح مع من يسعى لنشر الفوضى والجريمة في ربوع وطننا".

في غضون ذلك، نشرت حركة حماس إدانة لنشاطات السلطة الفلسطينية وعبرت عن حزنها لمقتل قائد كتيبة جنين: "إنه يتماشى مع عدوان الاحتلال؛ وندعو كافة الفصائل الوطنية والمؤسسات الدستورية إلى اتخاذ موقف حازم، والسماح بضبط سلوك قواتها ووقف هذه الاعتداءات المخجلة فوراً”.