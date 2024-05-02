تطورات كبيرة في ترسانة حزب الله: مسيرات بمدى 2000 كيلومتر وأنظمة دفاع جوي متقدمة

أفادت تقارير من موقع "النشرة" اللبناني، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن حزب الله قد عزز ترسانته العسكرية بشكل كبير، مما يشكل تحدياً جديداً للأمن الإسرائيلي. وفقًا للتقارير، يمتلك الحزب الآن مسيرات بمدى يصل إلى أكثر من 2000 كيلومتر، بالإضافة إلى عدد من أنظمة الدفاع الجوي التي تثير قلق الجيش الإسرائيلي.

التقرير يوضح أن حزب الله بدأ باستخدام المسيرات منذ حوالي 20 عامًا، وقد تطورت قدراته الجوية بشكل ملحوظ بالتعاون مع إيران. المسيرات، التي تشمل الأنواع الانقضاضية والاستطلاعية، تمكن الحزب من تنفيذ عمليات عبر مسافات بعيدة، مما يعزز من قدراته الهجومية والدفاعية على حد سواء.

من بين المسيرات المعروفة التي يمتلكها الحزب، تُعد "مرصاد 1" و"مرصاد 2"، بالإضافة إلى مسيرة "أيوب" التي تعتبر الأكثر تقدمًا بينها، قادرة على حمل قنابل ذكية وتنفيذ مهام على مدى يصل إلى أكثر من 2000 كيلومتر.

التقرير لفت أيضًا إلى أن حزب الله يمتلك أنظمة دفاع جوي متطورة، قادرة على التعامل مع أحدث المسيرات الإسرائيلية مثل "هيرمز 450" و"هيرمز 900". هذه الأنظمة تشمل صواريخ يمكن إطلاقها من المنصات المتحركة أو الثابتة، بالإضافة إلى الصواريخ المحمولة على الكتف، مما يزيد من تعقيدات المشهد الأمني لإسرائيل.

المصادر أكدت أن حزب الله يحتفظ ببعض من هذه الأسلحة لاستخدامها كـ "مفاجآت كبيرة" في حال تصاعد الأوضاع. هذه القدرات تمنح الحزب أفضلية في المواجهة الحالية وتدفع الجيش الإسرائيلي لإعادة تقييم استراتيجياته وتعزيز دفاعاته الجوية لمواجهة هذه التهديدات الجديدة.

مع تزايد التوترات في المنطقة، يتابع المراقبون عن كثب تطورات القدرات العسكرية لحزب الله، وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي، حيث يظهر أن الحرب الحديثة ستشهد تحديات جديدة تتجاوز القدرات التقليدية.