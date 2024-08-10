تقرير: بلينكن يدرس التوجه إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى جهود التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة ومنع التصعيد بالمنطقة"

قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه يدرس التوجه إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع للانضمام إلى جهود التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة ومنع التصعيد بالمنطقة" بحسب موقع "أكسيوس".

ومن المتوقع أن يقود مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز الفريق الأميركي في المفاوضات بشأن غزة، حيث سيتوجه إلى المنطقة خلال أيام، بحسب المسؤولين الأميركيين.

وأشار المسؤولون إلى أن "من المتوقع أيضاً أن يسافر مستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكجور إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين، "في محاولة لإتمام سلسلة من الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة".

وتركز الترتيبات على "الاتفاق على إعادة فتح معبر رفح، وتمثل أمراً بالغ الأهمية لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة" بحسب المسؤولين الأميركيين.

وأضاف المسؤولون، الذين لم يكشف عنهم الموقع، أن زيارة بلينكن للمنطقة تعتمد على تطورات الوضع الإقليمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعني احتمال إلغاء الزيارة في حالة حدوث تصعيد كبير.