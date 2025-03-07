رهائن إسرائيلييون سابقون لدى حماس يطلبون من نتنياهو: "أطلق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة"

طالب الرهائن المحررون من الأسر على أيدي حماس في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، اليوم الجمعة، "بتطبيق اتفاق الإفراج بشكل كامل دفعة واحدة"، وحذروا "من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استئناف الأعمال العدائية على الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة". تم إطلاق هذه المبادرة على يد إيلانا جريتزوسكي، وهي رهينة سابقة تم تحريرها خلال تبادلات العام المنصرم.

وقالوا "نطلب منكم يا رئيس الوزراء ووزراء الحكومة والحكومة أن تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الأرواح والفرصة الأخيرة لإعادة الجثث قبل أن تضيع. والطريقة الوحيدة لإعادتهم هي التنفيذ الكامل للاتفاق - خطوة واحدة، دون تأخير. لا تدعوا هذه الفرصة تفلت من أيدينا. إن شعب إسرائيل يريد عودة جميع الرهائن إلى ديارهم - الأحياء لإعادة التأهيل والأموات للدفن".

وذكروا في الرسالة"نحن الذين اختطفنا خلال مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اختبرنا في أجسادنا الجحيم الذي لم يعد منه أحباؤنا بعد. لقد رأينا الظلام، وسمعنا الفظائع، وتنفسنا الخوف. نحن لا نصف فقط، بل نعرف ما يعانيه الرهائن الذين تركوا وراءهم. التعذيب القاسي، والجوع الشديد، والأمراض غير المعالجة، والوحدة الشديدة - هذا هو واقعهم الآن".تابعوا"نحن لسنا أحرارًا حقًا. فطالما أنهم هناك، فإن أجزاء كبيرة منا ظلت في الأسر. كل دقيقة هناك جحيم، وكل لحظة إضافية - حكم محتمل بالإعدام".

وذكروا"إن إسرائيل تقف الآن عند مفترق طرق دراماتيكي ـ فإما استئناف القتال أو إعادة جميع الرهائن. لقد مر أكثر من عام منذ الاتفاق السابق وحتى الاتفاق الحالي، وخلال هذه الفترة قتل عدد من الرهائن أكبر من عدد الذين تم تحريرهم في العمليات العسكرية. ونحن الذين سمعنا صدى القنابل فوق رؤوسنا وعانينا من الألم الذي لحق بحياتنا، نعلم أن العودة إلى القتال تعني خطراً حقيقياً على أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة، وتقلل من فرص إعادة أولئك الذين لم يعودوا بين الأحياء إلى دفنهم بكرامة".

"ربما تكون هذه فرصة نهائية"، وأضافوا "لقد تأسست إسرائيل لحماية الشعب اليهودي، ولكنها فشلت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. فقد قُتل أكثر من 1200 شخص، واختطف 240 آخرون، وفشلت دولة إسرائيل في الوفاء بوعدها الأساسي لمواطنيها. والطريقة الوحيدة للبدء في التكفير عن هذا الفشل الذريع هي إعادة جميع الرهائن ـ الأحياء لإعادة تأهيلهم، والأموات لدفنهم بكرامة على أرض إسرائيل".