"عناصر ملثمين في جنين"||من هي الفرقة رقم "101" التابعة للأمن الفلسطيني؟

منذ بداية العملية الفلسطينية في جنين ومخيمها ظهرت عناصر أمنية ملثمة تحمل الرقم 101 على بزتها العسكرية ، وهي وحدة عمليات خاصة تابعة لجهاز الأمن الوطني الفلسطيني.

تأسست الوحدة "101" عام 2013 ويوصف عناصرها بالأعلى تدريبا وتسليحا في أجهزة السلطة الفلسطينية لبسط سيادة القانون، خصوصا في المناطق التي تحتاج السلطة الفلسطينية لاستعادة سيطرتها عليها.

تلقت الوحدة تدريبا أمريكيا مكثفا استمر 19 أسبوعا في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة ، وفي عام 2016 حصلت الفرقة "101" على المركز الأول عالميا في بروفة القتال داخل المباني المغلقة وتحرير الرهائن في إطار مسابقة "المحارب السنوية" الثامنة التي تجمع بين فرق النخبة "لمكافحة الإرهاب" من جميع أنحاء العالم.