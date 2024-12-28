الخارجية السورية: نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع مصر

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (زيد العطار)، مساء اليوم السبت، على منصة"إكس":"نتطلع إلى بناء علاقات هامة وإستراتيجية مع مصر تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما"، وأضاف الشيباني على منصة "إكس" أن حكومته تتطلع لبناء علاقات "تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

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وكانت القيادة الجديدة في سوريا، قد أعلنت، يوم 21 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، عن تعيين أسعد حسن الشيباني مسؤولا عن حقيقة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، جاء هذا وفقا لما أعلنته وكالة سانا للأنباء، ووفقا لمصادر إعلامية فإن الشيباني من مؤسسي "جبهة النصرة" مع أبو محمد الجولاني.

وذكرت هذه المصادر الإعلامية أن الشيباني والمعروف بـ"زيد العطار" كان اسما حركيا لرئيس الإدارة السياسية التابعة لهيئة تحرير الشام ، والتي باتت تسيطر على معظم الأراضي السورية كسلطة أمر واقع منذ 9 كانون أول/ديسمبر 2024، وهو مرشح لتولي منصب وزير الخارجية.