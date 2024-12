الخارجية السورية: نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع مصر

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (زيد العطار)، مساء اليوم السبت، على منصة"إكس":"نتطلع إلى بناء علاقات هامة وإستراتيجية مع مصر تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما"، وأضاف الشيباني على منصة "إكس" أن حكومته تتطلع لبناء علاقات "تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

https://x.com/i/web/status/1873016562590072860