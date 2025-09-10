تقرير: إصابة قياديين في حماس في هجوم في الدوحة، أحدهم حالته خطيرة

قد يعجبك أيضًا -

قالت مصادر في حركة حماس لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم (الأربعاء) إن اثنين من قيادات المكتب السياسي للحركة أصيبا في الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، أحدهما في حالة خطيرة.

وأكدت المصادر أن أعضاء المكتب السياسي الذين أصيبوا "يتلقون العلاج في مستشفى خاص تحت حراسة مشددة". ومع ذلك، رفضت الكشف عن أسماء القادة المصابين في هذه المرحلة. وبحسب المصادر، فإن المجمع الذي تم استهدافه يضم مكاتب ومنازل، وجميعها تعود لقادة وكبار مسؤولي حماس وحراسهم الشخصيين.

وقد ذكروا أن من بين المنازل التي استُهدفت توجد فيلا تعود لرئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، ويوجد فيها مكتب خاص. وأضافوا أن "بعض القنابل التي ألقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على الموقع أصابت أيضاً أماكن أخرى داخل المجمع، بما في ذلك مكتب إسماعيل هنية السابق".

المصادر أشارت إلى أن اجتماع قيادة حماس عُقد في مكتب هنية، الملاصق لمنزل خليل الحية و"يعد تقريبًا جزءًا من منزله". وأضافوا أن أحد القنابل أصابت زاوية في المكتب الكبير لهنية، وأصابت أعضاء المكتب السياسي "الذين كانوا يجلسون في زاوية أخرى بعيدة نسبيًا عن موقع الإصابة".

قدرت المصادر أن هناك أسبابًا محتملة لغياب قادة حماس الذين استهدفوا في الغارة، وتشير إلى أن إسرائيل اعتمدت بشكل أساسي على تحديد مواقع الهواتف المحمولة للقادة الذين شاركوا في الاجتماع، نظرًا لعدم توقعهم أن تنفذ إسرائيل غارة كهذه في الدوحة.

أكدت المصادر أنه "من المعتاد في كل اجتماع ألا يحمل أي من المسؤولين الكبار هواتف نقالة، بل يتركونها في سياراتهم أو مع مرافقيهم وآخرين". وأقوال المصادر تفسر العدد الكبير من القتلى بين مرافقي قيادات حماس.