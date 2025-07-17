قضية أخرى: اعتقال جندي من الجيش الإسرائيلي للاشتباه في نقله معلومات إلى إيران

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قضية تجسس أخرى: وُجِّهت اليوم (الخميس) لائحة اتهام ضد جندي في الجيش الإسرائيلي كان على اتصال بمسؤولين إيرانيين ونقل لهم معلومات مقابل مبالغ مالية. ومددت المحكمة اعتقال المشتبه به حتى 22 يوليو/تموز 2025.

بعد تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية وجهاز مكافحة الإرهاب، قدّمت النيابة العسكرية اليوم لائحة اتهام ضد جندي من الجيش الإسرائيلي بتهمة التواصل مع مسؤولين إيرانيين، حيث نقل إليهم معلومات غير أمنية مقابل أجر.

وتُوجّه النيابة العسكرية للمتهم في لائحة الاتهام تهمتي التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات للعدو. وكشفت نتائج التحقيق أن الجندي كان على علم بالتواصل مع مسؤولين إيرانيين، وقام بمهام لصالحهم، بما في ذلك إرسال فيديوهات اعتراضية وتصوير سقوط وإصابة صواريخ في إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات لم تصل إليه بحكم منصبه العسكري.

في إحدى المرات، هدده العميل الإيراني قائلاً: " إن لم تتعاون، ستختفي". ورغم تلقيه تحذيراً سابقاً من قائده وضابط مخابرات عسكرية في القاعدة، واصل الجندي التواصل مع العميل الإيراني متخفياً ومع علمه بأنه جهة معادية.

تصف لائحة الاتهام سلسلة اتصالات مع جهات معادية منذ فبراير/شباط 2025، وطرق تجنيد، وعروضاً مالية، وتهديدات واضحة. ومن بين أمور أخرى، كُتب أن أحد العملاء انتحل هوية "فتاة مقدسية من اليسار" لإغراء الجندي بالتعاون.

أُلقي القبض على المتهم بعد أن كشف لضابط مخابرات عسكرية أنه استمر في التواصل مع العميل الإيراني، ولكن بعد مراسلاته لأشهر.

في غضون ذلك، لا تزال قضايا التجسس تتكشف، حيث أُعلن اليوم عن اعتقال إسرائيلية، وهو مدرسة تعيش باحدى قرى النقب ، للاشتباه في قيامه بـ"مهام أمنية" لصالح الإيرانيين. وتم تقديم لائحة اتهام ضدها في المحكمة المركزية في بئر السبع.