تقرير: إدارة بايدن متعاطفة مع موقف إسرائيل بشأن صفقة الرهائن

أفادت تقارير أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بأنها تتفهم إحجامها عن الموافقة على شروط معينة، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية(كان) ويشير التقرير إلى أن"إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بتفهمها لموقف إسرائيل الرافض للإخلاء الكامل للممر الإنساني في غزة والعودة التدريجية لسكان غزة في شمال القطاع في حال التوصل إلى صفقة رهائن"

ويأتي هذا التطور وسط موجة من النشاط الدبلوماسي الهادف إلى حل مشكلة الرهائن. حيث أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مؤخرا محادثات في واشنطن بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وكالة رويترز أن "حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، كررت مطالبها خلال المفاوضات بشأن صفقة الرهائن. وتشمل هذه المطالب انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة، وعودة سكان غزة إلى منازلهم، وتبادل الأسرى"

وجاء رد حماس في أعقاب قبول إسرائيل للتسوية التي اقترحتها الولايات المتحدة بشأن عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، مما يشير إلى بعض التقدم في المفاوضات.

وفي السياق، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مشاركة قادة الشاباك والموساد في محادثات إضافية للتفاوض حول الرهائن في القاهرة والدوحة.

ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت حماس التنازلات التي قدمتها إسرائيل وقطر ومصر والولايات المتحدة خلال المناقشات التي عقدت في الدوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، أكد نتنياهو لرئيس الموساد ديفيد بارنيع ورئيس الشاباك رونين بار الدعم والسلطة اللازمين للمشاركة في المفاوضات خلال المحادثات المقبلة في القاهرة والدوحة.