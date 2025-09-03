قد يعجبك أيضًا -

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بمحاسبة عناصر قوات الأمن على ارتكاب "اعدامات خارج نطاق القانون والتي طالت نساء ورجالا من طائفة الموحدين الدروز" خلال الأحداث والانتهاكات في السويداء.

الصحافي عطا فرحات من الجولان أوضح قائلا :"تقرير منظمة العفو حول أحداث السويداء ، أكد على ارتكاب جرائم بحق أبناء السويداء ، ويجب على الحكومة السورية محاكمتهم، حيث ينتمي هؤلاء الى قوات الأمن والجيش والميلشيات الموالية لحكومة الشرع".

وتابع :"تحدث التقرير أن هذه العناصر ارتكبت اعدامات خارج نطاق القضاء ، وكان هناك محاكمات ميدانية أي قتل متعمد، كما كان هناك توثيق للأدلة والذي قام به أبناء السويداء، حيث وثقوا كافة الانتهاكات، على عكس ما لم يتم في الساحل السوري، ولذلك أثبتت الصور والتوثيقات في السويداء وقوع هذه الانتهاكات، واعتبرت المنظمة الدولية أن ما جرى من انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان كانت ذات طابع طائفي، ولم تكن هناك أي نشاط حكومي وكل ما جرى على خلفية طائفية".

"وربط التقرير بين استمرار غياب العدالة وجرائم سابقة بحق المدنيين وما جرى في الساحل السوري..تطرق البيان الى توثيق لشرائط سوداء أي أن داعش أو عناصر القوات السورية كانت تضع على صدرها إشارات داعش.. وأشار التقرير بأنه تم ارسال التقرير الى وزيري الداخلية والدفاع السوريين، وهما لم يردا عليه حتى اليوم" ..كما أشار فرحات الى تقرير فورين بوليسي الذي تحدث عن مشاركة 450 ألف مقاتل شاركوا بالهجوم على السويداء، وأن مقاتلين عرب وأتراك شاركوا بذلك".