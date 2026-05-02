جريمة مروعة في رام الله: أب يقتل نجله ويتخلص من جثمانه

سلّم مواطن فلسطيني نفسه للأجهزة الأمنية، عقب الاشتباه بتورطه في مقتل نجله البالغ من العمر 11 عامًا، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الشارع الفلسطيني، حيث تحدثت مصادر غير مؤكدة بأنه قام بإحراقه جثته ايضا ورميها ولم يتم التحقق من هذه المعلومة.

ووفق المعلومات الأولية، عُثر على جثة الطفل في منطقة قريبة من دير بزيع، بعد الإبلاغ عن فقدانه في وقت سابق، فيما تشير المعطيات إلى شبهة جنائية. ويشار الى أن معلومات متداولة غير مؤكدة ذكرت بأنه قام بإحراق جثة الطفل ايضا ورميها ولم يتم التحقق من هذه المعلومة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الأب، وهو من سكان بيت عور التحتا غرب رام الله، قام بتسليم نفسه لاحقًا للأجهزة الأمنية، التي باشرت بدورها تحقيقًا للوقوف على تفاصيل الجريمة وظروفها.

ولم تصدر حتى الآن رواية رسمية مكتملة حول ملابسات الحادثة أو دوافعها، فيما دعت الجهات المختصة إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم تداول معلومات غير مؤكدة.