تقرير: الجيش الإسرائيلي قصف منشأة للأبحاث النووية الإيرانية في الغارة الجوية الشهر المنصرم

ذكرت وكالة أكسيوس الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين سابقين وحاليين في الولايات المتحدة وإسرائيل أن أحدث عملية لسلاح الجو الإسرائيلي في إيران شملت ضرب أحد منشآت الأبحاث النووية السرية الإيرانية، مشيرة إلى أن"الغارة الجوية في أضرار جسيمة بالموقع في مجمع بارشين العسكري، ويُعتقد أنها تسببت في انتكاسة شديدة للبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية"

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ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي سابق اطلع على الضربة قوله إن "الهجوم دمر معدات متطورة ضرورية للأجهزة النووية"، وتابع"جاءت العملية الإسرائيلية المدمرة التي استمرت لساعات في 26 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم ردًا على هجوم إيراني سابق على إسرائيل، وهو وابل هائل من الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها بنجاح في الغالب"