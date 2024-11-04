تقرير:إعدام شاب يهودي في ايران

أُعدم إرفين كهرماني (نتنئيل، يهودي إيراني، اليوم (الثلاثاء) على يد السلطات الإيرانية - بعد أن حكم عليه في مايو/أيار الماضي بالإعدام بعد إدانته بقتل مسلم، خلال شجار قبل نحو عامين.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا" HRANA حينها: "بحسب التقارير الواردة من مصادر مقربة من هذا السجين، إروين كهرماني، فإنه اعتقل قبل عامين خلال شجار أدى إلى مقتل مواطن مسلم، ولذلك حكم عليه بالإعدام في عملية قضائية مستعجلة، ولم تنجح جهود أسرة إروين لإرضاء أسرة الضحية ودفع الفدية بسبب اختلاف قوانين القصاص الديني، ورفضت أسرة الضحية قبول أي دية وأصرت على تنفيذ حكم الإعدام. "

وحاولت الجمعية اليهودية في إيران باستمرار الحصول على موافقة عائلة المدعي، لكن لم تنجح أي من جهودها. وأوضح الدكتور هومايون سمية، رئيس الجمعية اليهودية في إيران، أن "طلبات نتنئيل للقاء عائلة الضحية وكذلك مع الإمام الجديد لمدينة كرمانشا - تم رفضها. كما أن جهوده وممثلي المجلس الإسلامي الآخرين، بما في ذلك ممثل نطنز، للتوسط والحصول على موافقة عائلة الضحية، باءت بالفشل. ولم يتم قبول اقتراحات مثل بناء مدرسة تحمل اسم الضحية، بالإضافة إلى إعطاء الدية، من قبل الأهل".