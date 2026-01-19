سموتريتش : "خطة ترامب سيئة" ويدعو لطرد ممثلي مصر وبريطانيا من المقر بكريات غات وتفكيكه

صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال مشاركته اليوم (الاثنين) في حفل إقامة مستوطنة جديدة قرب رام الله إن "عمليات استمرت لعشرات السنين تنضج بوتيرة سريعة، وتقضي على الفكرة الرهيبة والخطيرة لتقسيم البلاد". وشكر الأشخاص الذين يدعمون الاستيطان اليهودي في إسرائيل، والجيش الإسرائيلي، وأفراد الإدارة المدنية، ووزير الأمن ورئيس الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، هاجم الوزير قرارات الحكومة وقال: "ماذا نحتاج أكثر لكي تفهم قيادتنا أنه لا يمكن الهروب من أرض إسرائيل؟ أنه لا يمكن الهروب من الإرهاب؟ ألم يكفِ المجزرة الأبشع التي حدثت للشعب اليهودي منذ المحرقة الرهيبة؟ ألم تكفِ سنتان من الحرب وثمن دماء غالٍ دفعناه؟".

سموتريتش هاجم أيضًا مجلس السلام التابع لترامب لغزة وأعضائه: "كل هذه الأثمان دفعناها فقط لننقل غزة من عدو إلى عدو آخر؟ لكي يجلس لنا الأتراك والقطريون، الذين يوفرون الحماية لحماس حتى اليوم وليسوا مختلفين عنها في تطلعهم لتدمير دولة إسرائيل، على الحدود؟ ويمكن أن يظن المرء أن المصريين من كبار محبي إسرائيل. أردوغان هو سِنوار. قطر هي حماس. لا يوجد أي فرق."

وفيما بعد، دعا نتنياهو قائلاً: "لست أنوي الانتظار 20 سنة أخرى حتى أعود إلى غزة. لقد تهنا في الصحراء 40 سنة، وليس في أرض إسرائيل".

بعد ذلك، توجه سموتريتش إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قائلاً: "يجب أن نشرح له أن خطته سيئة لدولة إسرائيل ويجب إلغاؤها. غزة لنا ومستقبلها سيؤثر على مستقبلنا أكثر من أي شخص آخر. ولذلك نحن نتحمل المسؤولية عما يحدث فيها، نفرض عليها إدارة عسكرية ونكمل المهمة". وأضاف متحدثاً عن القيادة الأمريكية في كريات جات ودعا إلى تفكيكها: "حان الوقت لطرد دول مثل مصر وبريطانيا التي تعادي إسرائيل وتسعى لتقويض أمنها، وأن نوجه لحماس إنذاراً نهائياً قصيراً للتفكيك والترحيل الحقيقي".

وفي الختام، قَالَ بِتَوَقُّع: "نَحْنُ سَنَلْتَقِي بِإِذْنِ الله قَرِيبًا جِدًّا فِي مِرَاسِم مُمَاثِلَة فِي قِطَاع غَزَّة. أَتَمَنَّى جِدًّا أَنْ يَكُونَ بِقِيَادَة رَئِيس الْوُزَرَاء بِنْيَامِين نِتَنْيَاهُو، أَنْ يَقُود هَذَا الْأَمْر، وَأَنْ لَا نَضْطَرّ لِزَعْزَعَات سِيَاسِيَّة فِي الطَّرِيق."