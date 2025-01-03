فرنسا وألمانيا عقب لقاء أحمد الشرع في دمشق:"يجب إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار في سوريا"

أكد وزيرة الخارجية الألمانية بارو وبيربوك من دمشق، مساء اليوم الجمعة، على أنه "يجب إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار في سوريا"وتابعت"أخبرنا قائد الإدارة السورية أن أوروبا لن تعطي أموالا للهياكل الإسلامية الجديدة"، وأضافت"قلنا للشرع إن أوروبا لن تعطي أموالا للهياكل الإسلامية الجديدة"

وقالت بارو وبيربوك "هناك حاجة إلى ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا"وأفادت "رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على سير العملية السياسية في المستقبل".

ومن جهته دعا وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، اليوم الجمعة، خلال تواجده في دمشق، إلى "إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورية، مركدا وقوف بلاده "إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعاته وأطيافه والرغبة في إمكانية بدء علاقة سياسية جديدة مع دمشق"، وأضاف"نريد تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم السوريين والاستقرار الإقليمي"