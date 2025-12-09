الحالة 12: وفاة رضيع إسرائيلي بسبب مضاعفات الحصبة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) وفاة رضيع يبلغ من العمر 11 شهرًا بعد إصابته بمضاعفات خطيرة ناجمة عن مرض الحصبة، ليُسجَّل بذلك كحالة الوفاة الثانية عشرة المرتبطة بالتفشي الحالي للمرض في صفوف الأطفال غير الملقحين.

وكان الطفل قد نُقل قبل أسبوع إلى مستشفى رمبام في حيفا، حيث خضع للعلاج بجهاز ECMO بسبب تدهور حالته التنفسية، قبل أن يفارق الحياة رغم محاولات إنقاذه.

وقالت وزارة الصحة إن جميع حالات الوفاة السابقة تعود لأطفال أصحاء لم يعانوا من أمراض مسبقة، ولم يتلقّوا اللقاح المضاد للحصبة، مؤكدة أن المرض قابل للوقاية بالكامل بلقاح آمن وفعّال.

مناطق التفشي:

تشمل المدن والمناطق المصنّفة كبؤر انتشار للمرض:

القدس، بيت شيمش، بني براك، موديعين عيليت، صفد، كريات غات، طبريا، حريش، نوف هغليل، أشدود، نتيفوت، ومجلس متيه بنيامين الإقليمي.

توصيات وزارة الصحة الإسرائيلية:

إعطاء اللقاح للأطفال عند عمر سنة و ست سنوات.

في مناطق التفشي: تقديم الجرعة الثانية إلى عمر سنة ونصف.

جرعة إضافية للأطفال بين 6–11 شهرًا عند التواجد أو السفر إلى مناطق تشهد انتشارًا للمرض.

التطعيم متاح دون موعد مسبق في مناطق التفشي.