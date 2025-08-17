مرسوم رئاسي: الخطوة القادمة للرئيس أبو مازن نحو الدولة الفلسطينية

قد يعجبك أيضًا -

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) اليوم (الأحد) مرسوماً بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة الفلسطينية إلى الدولة، وذلك حسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية. ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة بعد وقف القتال في القطاع، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي وتحمل المسؤولية عن إدارتها.

بموجب المرسوم، ستعمل اللجنة كسلطة قانونية لصياغة دستور مؤقت، وفقًا لإعلان الاستقلال، مبادئ القانون الدولي، قرارات الشرعية الدولية، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. هذا سيمهد الطريق لتأسيس دولة فلسطينية ومؤسساتها من خلال إعداد مسودة تؤسس الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون، فصل السلطات، احترام وحماية حقوق وحريات الجمهور، وانتقال السلطة بطرق سلمية.

عيّن أبو مازن محمد الحاج قاسم رئيساً للجنة، وهي تضم بالإضافة إليه الأعضاء التالية أسماؤهم: زياد أبو عمرو، أحمد مجدلاني، محمد اشتية، محمود الهباش، وائل لافي، فريد الجلاد، محمد الشلالدة، فادي عباس، إيمان ناصر الدين، متري الراهب، سناء الصغلي، ومنير سلامة أميناً للجنة.