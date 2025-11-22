تصعيد خطير بصنعاء: إعدام جماعي بتهم تجسس لإسرائيل والسعودية

أصدرت محكمة في صنعاء، عاصمة اليمن والواقعة تحت سيطرة الحوثيين، اليوم (السبت) أحكام إعدام بحق 18 مواطناً يمنياً بتهم تتعلق بـ"التجسس والتعاون" مع إسرائيل والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة. كما حُكم على متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات.

وبحسب التقارير المحلية، ستُنفَّذ أحكام الإعدام رمياً بالرصاص وفي مكان عام بهدف الردع. واتُّهم المحكومون بتزويد تلك الدول بمعلومات ساعدت في تحديد مواقع قيادات حوثية وأهداف عسكرية. واستمرت جلسات المحاكمة نحو أسبوعين فقط.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة ارتباك عميق داخل قيادة الحوثيين منذ الضربات التي نُسبت لإسرائيل في يونيو\حزيران وأغسطس\آب الماضيين، والتي يُعتقد أنها كشفت هشاشة المنظومة الأمنية والاستخباراتية للحوثيين، مما أدى إلى "هزة كبيرة" داخل بنيتهم الأمنية والتنظيمية.

وقد شدّد الحوثيون مؤخراً الإجراءات الأمنية على السكان المحليين، ومنعوا تصوير المواقع المستهدفة وهددوا من يفعل ذلك باعتباره "خدمة للعدو". كما شُنّت حملات اعتقال واسعة في عدد من المناطق، ووصلت القيود إلى حد منع إقامة الجنازات أو مراسم العزاء لقتلى الجماعة إلا في مناطق نائية بعيداً عن الإعلام.

وفي مطلع الشهر، أعلنت وزارة داخلية الحوثيين أنها ضبطت "شبكة تجسس" تابعة لغرفة عمليات مشتركة تضم أجهزة استخبارات أميركية (CIA) وإسرائيلية (الموساد) وسعودية، وقالت إن مقرها في السعودية. ووفق البيان، فقد أنشأت الشبكة خلايا تجسس داخل اليمن وقدمت لها تدريباً ومعدات، وساهمت في تزويد واشنطن وتل أبيب بمعلومات عن مواقع جرى استهدافها.