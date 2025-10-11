الأكراد على الأجندة: وزير الخارجية التركي يلتقي بمسؤولين سوريين في أنقرة غدا الأحد

حث فيدان في وقت سابق قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد، على التخلي عن "أجندتهم الانفصالية"، وذلك بعد يوم من إعلان قائد الجماعة والحكومة السورية وقفاً لإطلاق النار.

تظهر هذه الصورة التي التقطتها ونشرتها الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية التركية وزير الخارجية التركي حقان فيدان (يمين) أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أنقرة في 13 أغسطس/آب 2025.Handout / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم السبت، إن "هاكان فيدان سيلتقي بمسؤولين سوريين في أنقرة، غدا الأحد، واشارت إلى أن"وزير الدفاع يشار جولر ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين سيشاركان مع نظرائهما السوريين في اجتماع التعاون الأمني".

"تركيا تريد أن تدفع بالحكومة والجيش السوري نحو حرب مع الأكراد

