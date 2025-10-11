الأكراد على الأجندة: وزير الخارجية التركي يلتقي بمسؤولين سوريين في أنقرة غدا الأحد

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم السبت، إن "هاكان فيدان سيلتقي بمسؤولين سوريين في أنقرة، غدا الأحد، واشارت إلى أن"وزير الدفاع يشار جولر ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين سيشاركان مع نظرائهما السوريين في اجتماع التعاون الأمني".

وحث هاكان فيدان في وقت سابق قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد، على التخلي عن "أجندتهم الانفصالية"، وذلك بعد يوم من إعلان قائد الجماعة والحكومة السورية وقفاً لإطلاق النار.