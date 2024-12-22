"أزمة طاقة تهدد ايران": إستعدادات لانقطاعات كهرباء تستمر لأسابيع

تستمر أزمة الغاز في إيران في التفاقم، حيث حدث خلال الأسبوع الماضي انقطاع طويل للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، عندما أبلغت شركة الكهرباء الإيرانية المنتجين في نهاية الأسبوع الماضي بضرورة الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع قد يستمر لأيام أو حتى أسابيع. .

وفي أعقاب النقص، تم إغلاق العديد من البنى التحتية في البلاد الأسبوع الماضي لتوفير الطاقة: خفضت المكاتب الحكومية نشاطها، وأظلمت الطرق ومراكز التسوق، وتوقف الإنتاج في العديد من المصانع تقريبًا بعد أن تركت بدون كهرباء. وحذر الرئيس مسعود بازشكيان من أن مشكلة البنية التحتية في البلاد وصلت إلى "نقطة حرجة".

ووفقا لتقارير أجنبية، هاجمت إسرائيل في فبراير/شباط الماضي خطي أنابيب للغاز في البلاد، ونتيجة لذلك اضطرت الحكومة إلى استخدام احتياطيات الطوارئ. وقال مسؤولون إن البلاد تعاني من عجز في الغاز يبلغ نحو 350 مليون متر مكعب يوميا، ومع انخفاض درجات الحرارة، ارتفع الطلب، واضطرت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استخدام الغاز.

بدأت إيران في قطع التيار الكهربائي يوميًا عن المنازل السكنية في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن ذلك لم يكن كافيًا. يحدث الآن انقطاع التيار الكهربائي بشكل عشوائي ويستمر لفترة أطول. وفي الأسبوع الماضي، لمدة يومين، أدى ذلك إلى إغلاق المؤسسات التعليمية والبنوك والمكاتب الحكومية مع إشعار ليوم واحد في جميع مناطق البلاد تقريبًا من أجل توفير الطاقة.

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كان أمام الحكومة خياران: تقليص خدمات الغاز للبيوت أو إغلاق محطات توليد الكهرباء التي تنتج الكهرباء. واختارت الخيار الثاني، لأن قطع الغاز عن الوحدات السكنية ينطوي على مخاطر تتعلق بالسلامة وسيقطع المصدر الرئيسي للتدفئة عن معظم الإيرانيين. وحتى يوم الجمعة الماضي، توقف إمداد الغاز إلى 17 محطة كهرباء بشكل كامل، والباقي يعمل بشكل جزئي فقط.

وقال سيد حميد حسيني، عضو لجنة الطاقة في الغرفة التجارية الإيرانية، في مقابلة أجريت معه: "إن سياسة الحكومة هي منع أي تخفيض في استخدام الغاز لتدفئة المنازل بأي ثمن". وأضاف: "إنهم يحاولون إدارة الأزمة، فهي مثل برميل متفجر يمكن أن ينفجر ويثير اضطرابات في جميع أنحاء البلاد".

وقال مهدي بوستنجي، رئيس المجلس التنسيقي للصناعات في البلاد، في مقابلة إن "الوضع كارثي ولا يشبه أي شيء شهدته الصناعة على الإطلاق".