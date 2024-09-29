شخص غامض دهن مادة على يده: تفاصيل جديدة عن اغتيال حسن نصر الله

نقلت قناة الحدث السعودية، اليوم الأحد، عن مصادر تفاصيل جديدة على ما يبدو حول اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ووفقا للمصادر، فإن شخصا التقى به نصر الله مؤخرا صافحة ودهن مادة معينة على يده سمحت لإسرائيل بتعقبه.وأضاف التقرير أن إسرائيل انتظرت دقيقتين قبل مهاجمته ، للتأكد من وجوده في الضاحية الجنوبية. وذكر التقرير أن المقاتلات الحربية نفذت التفجير في المكان بع دقائق معدودة من وصول نصر الله.

في غضون ذلك، تم انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من تحت الأنقاض، اليوم (الأحد)، بحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء اليوم، تحدثت فيه مع مصدرين مطلعين على التفاصيل وقالت المصادر إنه كان سليما، بينما أكد بيان التنظيم مقتل نصر الله، ولم يوضح تفاصيل كيفية مقتله ولا متى سيتم تشييعه، لكن المصادر أضافت أن جثمانه كان مصابا بجروح مباشرة ويبدو أن سبب الوفاة جراء قوة الضربة.