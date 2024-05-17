الجيش الإسرائيلي ينتشل جثث الرهائن أميت بوسكيلا وشاني لوك وإيتسيك جيليرنتر من غزة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إن "القوات الإسرائيلية في رفح انتشلت جثث ثلاثة رهائن إسرائيليين. والقتيلان هما أميت بوسكيلا، 28 عاماً؛ شاني لوك (53)؛ إيتسيك جيليرنتر، 58 عامًا"

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"حزين القلب على الخسارة الكبيرة. أنا وزوجتي سارة نحزن مع العائلات، سنعيد جميع المختطفين لدينا، القتلى على حد سواء"وتابع "أهنئ قواتنا الشجاعة التي أعادت الأولاد والبنات إلى حدودها، بعمل حازم"