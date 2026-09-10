صدام بن غفير ومفتش الشرطة يتصاعد قبل الانتخابات

يتصاعد الخلاف بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومفتش الشرطة داني ليفي، على خلفية تأخر تحويل مئات ملايين الشواكل إلى الشرطة، إلى جانب نزاع حول تعيينات وترقيات كبار الضباط قبيل انتخابات الكنيست.

وفي رسالة بعث بها ليفي إلى بن غفير، مع إرسال نسخة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حذر من أن استمرار حجب الميزانيات يضر بقدرة الشرطة على أداء مهامها وتقديم الخدمات للجمهور. وقال إن وزارة المالية وافقت على 450 مليون شيكل للشرطة لعام 2026، لكن 117 مليونًا فقط حُولت حتى الآن، فيما بقي 333 مليون شيكل عالقة.

أموال لمركبات ومراكز شرطة

وقال ليفي إن الأموال المحتجزة تشمل 88 مليون شيكل لشراء نحو 330 مركبة ودورية، إضافة إلى 205 ملايين شيكل لأعمال بناء وترميم مراكز ومنشآت شرطية.

وحذر من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى وقف مشاريع إنشائية وتأخير شراء معدات عملياتية، بينها أسلحة ووسائل حماية وتجهيزات لوحدات الشرطة المختلفة، مشيرًا إلى أن التأخير قد يؤدي أيضًا إلى خسارة جزء من الأموال مع اقتراب نهاية السنة المالية.

بن غفير: القضية ليست الميزانية

ورد بن غفير بأن جوهر الخلاف لا يتعلق بالميزانية، مؤكدًا أنه زاد ميزانية الشرطة ورواتب أفرادها، وأن النزاع الحقيقي يدور حول التعيينات خلال الفترة الانتخابية.

واتهم الوزير ليفي بالخضوع للمستشارة القضائية للحكومة، مدعيًا أنها تضغط لترقية ضابطة كانت تشغل منصبًا في مكتب المفتش العام السابق. كما اتهمها بمحاولة فرض تعيينات وصفها بأنها غير مناسبة عشية الانتخابات.

في المقابل، يتمسك ليفي بأن التعيينات والترقيات يجب أن تستند إلى توصيات القيادة المهنية للشرطة، فيما يرى بن غفير أن الكلمة النهائية في هذا الملف تعود إليه بصفته الوزير المسؤول.

خلاف على الترقيات

ويتزامن النزاع مع تحركات بن غفير لترقية ضابط مسؤول عن فرق التأهب المسلحة في الشرطة، في وقت يرفض فيه المصادقة على ترقيات أخرى أوصت بها قيادة الجهاز.

كما نشب خلاف حول ترقية قائد منطقة «دافيد» في القدس، المسؤول عن البلدة القديمة والحرم القدسي. ووفق مصادر شرطية، رفض بن غفير في البداية التوقيع على مجموعة من التعيينات قبل أن تتم المصادقة على الترقية لاحقًا.

وتعكس المواجهة المتصاعدة خلافًا أوسع حول حدود نفوذ الوزير السياسي واستقلالية القيادة المهنية للشرطة، في وقت تقترب فيه انتخابات الكنيست، ما يجعل ملف التعيينات أكثر حساسية داخل الجهاز الأمني الإسرائيلي.