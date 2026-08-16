تواصل الولايات المتحدة الإصرار على أن الخطة التجريبية في لبنان هي الحل الوحيد، في ظل التصعيد في لبنان في نهاية الأسبوع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صباح اليوم (الأحد) لقناة i24NEWS إن "مسار المناطق التجريبية لا يزال الطريق الوحيد الممكن للسلام والأمن طويل الأمد للبنان وإسرائيل". وأضاف: "نتوقع استكمال عمليات تطهير الأراضي من قبل الجيش اللبناني (LAF) في المناطق التجريبية الأولى، وبعد التحقق من عملية التطهير، سيتم توسيع العملية. وتجريد حزب الله من سلاحه هو جزء لا يتجزأ من هذه العملية".

"ستواصل الولايات المتحدة دعم الإطار الثلاثي، تماشياً مع مصلحتنا في الاستقرار الإقليمي، في منع المزيد من النزاعات وفي أجندة الرئيس ترامب لتعزيز السلام بين الدول. كان حزب الله هو العقبة الرئيسية أمام تعافي لبنان الاقتصادي، والبقعة الوحيدة على سمعتها الدولية، وأكبر تهديد لأمن واستقرار لبنان. إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية. ولهذا السبب بالذات، يجب على حزب الله أن ينزع سلاحه وأن يحل نفسه كتنظيم."

كما هو معلوم، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء أمس (السبت) أن ضابطًا وجنديين من الجيش الإسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة نتيجة إصابة بطائرة بدون طيار مفخخة تابعة لحزب الله جنوب لبنان. مكتب رئيس الحكومة نشر بيانًا استثنائيًا يوم السبت أعلن فيه عن الحادثة، ولاحقًا أصدر بنيامين نتنياهو تصريحًا باسمه جاء فيه: "دولة إسرائيل لن تتسامح مع أي مساس بجنودها وسترد بقوة ضد أي تهديد".

وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس صرح: "لن يبقى أي حساب مفتوح في أي ساحة. سندافع بقوة عن جنودنا ومواطنينا".