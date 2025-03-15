بعد كشف i24NEWS:"عشرون درزيا سوريا سيدخلون إسرائيل غدا لأول مرة للعمل"

في أعقاب ما كشفه موقع i24NEWS، علم اليوم السبت أن "20 درزياً سورياً سيدخلون إسرائيل غداً لأول مرة للعمل. وتمت المصادقة على القائمة من قبل مسؤولي الأمن بعد التدقيق فيها، وضمت أولئك الذين سيتم توظيفهم في القطاع الزراعي في هضبة الجولان.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع ما كشفته قناة i24NEWS بشأن عودة الدروز إلى العمل، وأضاف: "الحكومة توافق الآن على خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمع الدرزي والشركسي في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

عبرت أمس وفد مكون من مائة درزي من سوريا الحدود إلى إسرائيل للمشاركة في احتفال ديني في موقع ديني في الجليل. وتم ذلك من خلال ثلاث حافلات إسرائيلية عبرت الحدود لنقل الوفد من قرية حضر السورية الواقعة على الجانب السوري من جبل الشيخ. قام الوفد بزيارة حج إلى مقام النبي شعيب، وزار منزل شيخ الجالية في إسرائيل، معاذ طريف، في جولس.