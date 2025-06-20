تقرير: "إسرائيل قد تبقى بدون صواريخ ’حيتس’"

قد يعجبك أيضًا -

وفقًا لتقرير نُشر اليوم الجمعة في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إسرائيل تعاني من نقص حاد في صواريخ آرو-3، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، كتلك التي أطلقتها إيران خلال التصعيد الأخير.

ووفقًا للتقرير، درست إسرائيل بالفعل إعطاء الأولوية لعمليات الاعتراض، خوفًا من حدوث نقص. وأوضح مصدر أمريكي: "إذا استمرت هذه الوتيرة، فقد يكون من الضروري تحديد ما يجب اعتراضه وما لا يجب اعتراضه". كما تشعر الولايات المتحدة نفسها بالقلق من نفاد مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، خشية نشوب صراع مُستقبلي مُحتمل مع الصين.

كما أُفيد بأن الضرر الاقتصادي الذي يُلحق بإسرائيل يُقدر بمئات الملايين من الشواقل يوميًا - وقد يُمثل هذا عائقًا أمام شن حرب طويلة الأمد.

وللمساعدة، أرسلت الولايات المتحدة مدمرة أخرى إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​- مُجهزة بصواريخ SM-3 - وستُعزز نظام الدفاع الأرضي ثاد المُنتشر في إسرائيل عام 2024.