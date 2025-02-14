قرقاش يعلن تأييده لدعوة أبو الغيط من حماس التنحي عن حكم غزة

نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" تصريحات د.أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المؤيدة لدعوة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من حماس التنحي عن الحكم في غزة.

وصرح قرقاش إن :"الدعوة العقلانية التي وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الى حماس بالانسحاب من الحكومة في غزة مناسبة،إذ أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصالح الحركة، خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة، والحرب التي نتج عنها تدمير القطاع ونسيجه الاجتماعي".

ويشار الى أن أمين عام جامعة الدول العربية دعا في مقابلة تلفزية قبل يومين حركة حماس بالتنحي عن إدارة غزة وذلك لمصلحة الفلسطينيين مشيرا في نفس الوقت لقدرة الحركة على الصمود في مواجهة الالة العسكرية الإسرائيلية.

وعبر أبوالغيط عن رفضه أي خطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، محذرا من أن ضغوط ترامب تقود الشرق الأوسط إلى "خلاف شديد"، وستسبب "أزمة دولية". ويشار الى أن دولة الإمارات العربية عبرت أيضا عن رفضها لمخطط ترامب بتهجير الفلسطينيين مشددة على دعمها "حل الدولتين بأنه الحل الأمثل للقضية الفلسطينية"