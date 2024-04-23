تقرير : بلينكن سيزور السعودية ومن المتوقع أن يناقش التطبيع مع إسرائيل مع بن سلمان

يزور وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن السعودية نهاية الأسبوع القادم بعد زيارته الصين، ونقل "والا" عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول عربي أن بلينكن سيشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض بالتواريخ من 28 حتى 29 نيسان/ابريل.

ومن المتوقع أن يجتمع بلينكن من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزعماء آخرين في المنطقة، وأشار مسؤولون أمريكيون للموقع أن بلينكن يدرس إمكانية الوصول الى إسرائيل أيضا كجزء من الزيارة للمنطقة والاجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

وكان بلينكن صرح خلال اجتماعه مع قادة منظمات يهودية أمريكية الأسبوع الماضي بأنه يأمل الوصول الى إسرائيل نهاية نيسان/ابريل أو بداية شهر أيار/مايو، وفقا لمشاركين في الاجتماع.

ويشار الى أنه في مركز اهتمامات الولايا المتحدة دفع "عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية" وكان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ألغى قبل ثلاثة أسابيع زيارة الى السعودية بعد ظرف صحي، حيث كان من المتوقع أن يناقش صفقة بين الولايات المتحدة والسعودية تشمل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

ويواصل البيت الأبيض العمل على الموضوع بهدف التوصل الى تفاهمات بموضوع تحالف دفاعي بين الولايات المتحدة والسعودية، وفي قضية البرنامج النووي المدني للسعودية.

وقال مسؤولون أمريكيون أنه في حال تم التوصل الى تفاهمات من هذا القبيل، سيتم عرضها أمام نتنياهو والذي سيتعين عليه بأن يقرر إن كان مستعدا للقيام بدوره في الصفقة- إنهاء الحرب في غزة، والسماح لدخول السلطة الفلسطينية الى القطاع والالتزام بمسار يؤدي مستقبلا الى الدولة الفلسطينية.

لكن، على ضوء استمرار الحرب في غزة، واقتراب الانتخابات للرئاسة الأمريكية وارتباط نتنياهو مع أحزاب اليمين المتطرف ، يعترف مسؤولون أمريكيون ان احتمال التقدم بخطوة معينة خلال الأشهر القادمة ضعيف.

غالبية المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية الذين يشتغلون على قضية الصفقة مع السعودية يعتقدون أن نتنياهو لن يوافق على اتخاذ خطوات تطالبها الولايات المتحدة والسعودية للتوصل للصفقة.