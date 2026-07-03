رسالة رئيس الأركان زمير للجنرال الأمريكي المسؤول عن تطبيق الاتفاق في لبنان

تتواصل الجهود الأمريكية لتقديم موعد تنفيذ برنامج التجربة (البايلوت) قدر الإمكان، والذي بموجبه سيدخل الجيش اللبناني إلى مناطق في جنوب البلاد وسيبدأ بنزع سلاح تنظيم حزب الله. ذكر مسؤولون أمريكيون، في أعقاب محادثات أجروها في الأيام الأخيرة مع رئيس لبنان وقائد الجيش اللبناني، أن الجانب اللبناني ملتزم بالاتفاق.

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في إطار المحادثات حول التنسيق في لبنان وتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه، التقى أمس رئيس آلية مراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، برئيس الأركان إيال زمير. وتأتي هذه الزيارة بالإضافة إلى زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، الجنرال براد كوبر، الذي اجتمع قبل عدة أيام في إسرائيل مع رئيس الأركان زمير ومع قادة المؤسسة الأمنية.

في هذه الاجتماعات نقل رئيس الأركان زامير رسالة مفادها أن حزب الله موجود حالياً في نقطة ضعف تاريخية. وبناءً على ذلك، شدد على أن الحديث يدور عن نافذة فرصة أمام حكومة لبنان والجيش اللبناني للوقوف في وجه التنظيم – وهي فرصة ليس من المؤكد أنها ستتكرر.

وأوضح رئيس الأركان أيضاً أن إسرائيل ستساعد بالفعل في تنفيذ الترتيبات، لكن من وجهة نظر جيش الدفاع الإسرائيلي، لن يكون هناك أي تنازل فيما يتعلق بمنع تعاظم قوة حزب الله من جديد.