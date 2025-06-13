إصابة 3 أطفال بشظايا صاروخ حوثي سقط في الضفة الغربية قرب الخليل

أصاب صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن بلدة سعير الفلسطينية، قرب الخليل، في الضفة الغربية، اليوم الجمعة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة ثلاثة أطفال جراء الاصطدام. وأكد الجيش الإسرائيلي عدم إطلاق أي صاروخ اعتراضي ضد الصاروخ القادم. وقال الجيش الإسرائيلي: "يجري فحص تفاصيل الحادث". ودوّت صفارات الإنذار في القدس والضفة الغربية قبل سقوط الصاروخ.

ويُعد هذا الهجوم أول رد مباشر على الضربات الإسرائيلية المكثفة ضد إيران اليوم الجمعة. واستهدف الهجوم الإسرائيلي، الذي أُطلق عليه اسم عملية "عام كيلافي"، منشآت نووية إيرانية، بما في ذلك موقع نطنز للتخصيب، بالإضافة إلى كبار المسؤولين العسكريين. وردًا على هذا التصعيد، أمرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية جميع السكان بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية. ويجب الحد من الحركة في الأماكن العامة وتجنب التجمعات العامة.

وكان الحوثيون، المدعومون من إيران، قد هددوا بالرد على الضربات الإسرائيلية. ويمثل هذا الهجوم مرحلة جديدة في التصعيد الإقليمي الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على البرنامج النووي الإيراني.