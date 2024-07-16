مقتل ستة أشخاص بعملية إطلاق نار بمحيط مسجد للشيعة بسلطنة عمان

ارتفعت حصيلة القتلى في عملية إطلاق النار في محيط مسجد علي بن أبي طالب في منطقة الوادي الكبير بمحافظة مسقط الى ستة أشخاص بينهم شرطي إضافة الى مقتل المهاجمين الثلاثة، حيث أعلنت الشرطة العمانية عن إنهاء إجراءات التعامل مع حادث إطلاق النار الذي وقع مساء الاثنين وقالت إن خمسة أشخاص قتلوا ومقتل رجل شرطة ووفاة الجناة الثلاثة.

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وأكدت الشرطة العمانية إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة وعناصر هيئة الدفاع المدني والإسعاف، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولفتت الشرطة أنها تواصل أعمال البحث والتحقيق بملابسات الحدث الذي وقع في مسجد للشيعة.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية بوقت سابق عن مقتل أربعة من مواطنيها وإصابة 30 آخرين بعملية إطلاق النار،وأعلنت باكستان عن عرضها المساعدة للسلطات العمانية بالتحقيقات.