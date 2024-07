مقتل ستة أشخاص بعملية إطلاق نار بمحيط مسجد للشيعة بسلطنة عمان

ارتفعت حصيلة القتلى في عملية إطلاق النار في محيط مسجد علي بن أبي طالب في منطقة الوادي الكبير بمحافظة مسقط الى ستة أشخاص بينهم شرطي إضافة الى مقتل المهاجمين الثلاثة، حيث أعلنت الشرطة العمانية عن إنهاء إجراءات التعامل مع حادث إطلاق النار الذي وقع مساء الاثنين وقالت إن خمسة أشخاص قتلوا ومقتل رجل شرطة ووفاة الجناة الثلاثة.

https://x.com/i/web/status/1813204689376408030