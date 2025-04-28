محلل كردي :"الشرع يؤسس لدكتاتورية سنية والأكراد لا يمكنهم قبول ذلك"

على خلفية مطالبة أكراد سوريا خلال المؤتمرالقومي الأول لهم الاثنين "يدولة ديموقراطية لا مركزية تضمن حقوقهم"، صرح المحلل الكردي د.زارا صالح – والمختص بدراسات السلام وحل النزاعات الدولية أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع "يؤسس لدكتاتورية سنية والأكراد لا يمكنهم قبول ذلك"، لمشاهدة مداخلته كاملة .

وأوضح د.زارا خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي :"موقف هيئة تحرير الشام وأحمد الشرع مع دولة مركزية منذ البداية ، ندرك ذلك، والشرع نفسه غير شرعي قانونيا، لم ينتخبه أحد، جاء بإطار اتفاق دولي ونصب في مؤتمر ..مظلوم عبدي قال إن المؤتمر (مؤتمر الأكراد) هو رؤيا لتوحيد سوريا وليس تقسيمها".

وأضاف :" الأنظمة المركزية هي التي تؤدي الى التقسيم وليس العكس، والأنظمة المركزية استبدادية ودكتاتورية ولا تقبل باللون الآخر، نحن أمام بناء حالة استبدادية في سوريا وهو أمر يتخوف منه جميع السوريين، إذا أراد الشرع أن ينجح بحكم سوريا يجب عليه أن يسمع لمطالب كافة المكونات ، حيث سيؤدي هذا لتأسيس دولة ديموقراطية ...الشرع اختزل كافة السلطات والصلاحيات بيديه ، نحن أمام دكتاتورية سنية مع خلفية إسلام سياسي، والأكراد لن يقبلوا أن تكون سوريا دكتاتورية سنية".

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