أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن العقيد أبيحاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش باللغة العربية، سيُنهي قريبًا مهامه بناءً على رغبته، بعد 20 عامًا من الخدمة. بدأ أدرعي مسيرته في الوحدة 8200، ثم تولى منصب رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي منذ عام 2005، وتمت ترقيته لاحقًا إلى رتبة رائد .

خلال هذه السنوات، أجرى أدرعي مئات المقابلات مع القنوات التلفزيونية العربية، مثل الجزيرة والعربية، وأدار حسابات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية. أصبح أدرعي رمزًا إعلاميًا للجيش الإسرائيلي، خاصة أثناء العمليات العسكرية وإعلانات إخلاء المدنيين في غزة ولبنان.

وفي فبراير\شباط 2024، تم الكشف عن أن منفذ هجوم في مدينة رعنانا كان يخطط لاستهداف أدرعي، لكن المحاولة فشلت. وأكد الجيش الإسرائيلي هذه المعلومات، فيما من المتوقع أن يتم استبداله خلال الأشهر المقبلة.