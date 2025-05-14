ترامب يبرم اتفاقيات وصفقات تاريخية غير مسبوقة مع قطر بلغت تريليون و200 مليار دولار

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اتفاقيات اقتصادية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بقيمة غير مسبوقة بلغت تريليون و200 مليار دولار.

وفي إطار الصفقة، ستبيع شركة رايثيون الأميركية لتصنيع الأسلحة طائرات بدون طيار لقطر مقابل مليار دولار، وستقوم شركة جنرال أتوميكس الأميركية المتخصصة في الفيزياء النووية وإنتاج أنظمة الأمن بتزويد قطر بطائرات بوينغ مقابل سعر يقارب ملياري دولار.

وقعت الولايات المتحدة وقطر إعلان نوايا بشأن استثمارات محتملة بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليار دولار، والتي من شأنها أن تشمل أيضًا دعم قاعدة العديد الجوية في الدوحة.

وصل ترامب أمس إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط خلال ولايته الحالية. صرحت وزارة الخارجية الأمريكية لمصادر سعودية أن: "العلاقة بين الرياض وواشنطن استراتيجية. لقد وسّعنا التعاون مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والفضاء. ستوقع واشنطن والرياض اتفاقيات مهمة خلال زيارة ترامب. السعودية شريك أساسي لأمن واستقرار المنطقة. نركز على المفاوضات مع إيران لمنع امتلاك الأسلحة النووية".

بعد زيارته لقطر، يصل الرئيس الأميركي غداً إلى أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة. وتختتم زيارته الجمعة، ومن المتوقع، بحسب كافة التقارير، أن يعود إلى واشنطن دون زيارة إسرائيل. وكان ترامب نفسه قد أكد الأسبوع الماضي أن الزيارة لن تشمل إسرائيل، وقال إنه سيزورها في وقت لاحق.